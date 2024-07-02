الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية: العمليات الإسرائيلية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 06:32 مساءً - قال المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، إن العمليات الإسرائيلية المتتالية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في كافة المواقع بقطاع غزة.

وأشار أبو حسنة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 250 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح مجددا من خان يونس، جراء الأوامر الإسرائيلية، مبينا أن منطقة المواصى ممتلئة بالسكان، علاوة على منطقة دير البلح التى تحوي مئات الآلاف من النازحين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأوامر الجديدة من قبل إسرائيل تثبت أنه لا مكان آمن على الإطلاق بالقطاع.

وتطرق إلى أن هناك مليون و 800 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة جنوب قطاع غزة على مساحة 59 كيلو متر مربع، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقدون للمياه والمواد الغذائية.