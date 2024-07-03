نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزيرة التضامن.. أسماء نواب الوزراء في التغيير الوزاري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري الجديد 2024، في إطار التعديلات الوزارية وحركة المحافظين التي شهدتها الحكومة المصرية مؤخرًا، أفادت مصادر لقناة إكسترا نيوز بتولي مارجريت صاروفيم منصب نائب وزير التضامن في التشكيل الوزاري الجديد.

تأتي هذه التغييرات في سياق جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

يهدف التغيير الوزاري الجديد دمج واستحداث وزارات جديدة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواجهة التحديات الحالية.

يهدف التغيير الوزاري الجديد دمج واستحداث وزارات جديدة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواجهة التحديات الحالية.

مراسم حفل اليمين

بدء إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل ببدء إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة.

أبرز الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

أما عن أبرز الوزراء الجدد في حكومة مدبولي، فقد ذكرت المصادر الأسماء التالية:

* شريف فاروق للتموين

* أسامة الأزهري للأوقاف

* مايا مرسي للتضامن الاجتماعي

* شريف الشربيني للإسكان

* أحمد كوجوك للمالية

* السفير بدر عبد العاطي للخارجية مع ضم الهجرة إليها

* المستشار محمود فوزي للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

* حسن الخطيب للاستثمار والتجارة الخارجية

* عدنان فنجري للعدل

* سامح الحفني للطيران

* الدكتور محمد عبد اللطيف للتربية والتعليم



التغيير الوزاري الجديد

وفقًا لمصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري الشامل سيشهد:

دمج واستحداث وزارات جديدة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

شمل التغيير الوزاري عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية يصل إلى 20 وزارة، بالإضافة إلى حركة موسعة للمحافظين.

* تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء.

* شملت حركة المحافظين محافظات القاهرة، شمال سيناء، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، والسويس.

من هي مارجريت صاروفيم يوسف ؟

حصلت مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن حاليا، على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتتمتع بخبرة واسعة في العمل الاجتماعي، حيث عملت في العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.



شغلت منصب رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وكانت عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما عملت منسقة لمبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نوفمبر 2022، والتي تهدف إلى تطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، بهدف تحسين دخل 100 ألف مزارع في 15 محافظة، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح.

ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية، مثل تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية للأسر الفقيرة.