“إلحقوا خزنوا مايه بسرعة”.. انقطاع المياه على هذه المناطق بعد قليل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق، مؤكدًا على أنه يجب على سكان هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه في فترة الانقطاع، مشددًا على أنه سيتم عودة المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.

انقطاع المياه في عدد من المناطق

وفي هذا الصدد، أوضحالمهندس محمد نجيب رئيس الشركة والعضو المنتدب، إنه سيتم انقطاع المياه في بعض القرى بمركز السادات، وذلك كجزء من برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة، حسب الخطة الدورية على مدار شهر يوليو الجاري.

موعد وأماكن قطع المياه

ونوهت الشركة إلى أنّ موعد قطع المياه سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة 2 مساءً أي لمدة 4 ساعات، فيما تكون أماكن قطع المياه في 4 قرى بمركز السادات وهي: «هويس – الأخماس – كفر داوود الغربية – منشأة النور»، نتيجة لعمليات غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه.