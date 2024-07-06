“إلحقوا خزنوا مايه بسرعة”.. انقطاع المياه على هذه المناطق بعد قليل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق، مؤكدًا على أنه يجب على سكان هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه في فترة الانقطاع، مشددًا على أنه سيتم عودة المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.
انقطاع المياه في عدد من المناطق
وفي هذا الصدد، أوضحالمهندس محمد نجيب رئيس الشركة والعضو المنتدب، إنه سيتم انقطاع المياه في بعض القرى بمركز السادات، وذلك كجزء من برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة، حسب الخطة الدورية على مدار شهر يوليو الجاري.
موعد وأماكن قطع المياه
ونوهت الشركة إلى أنّ موعد قطع المياه سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة 2 مساءً أي لمدة 4 ساعات، فيما تكون أماكن قطع المياه في 4 قرى بمركز السادات وهي: «هويس – الأخماس – كفر داوود الغربية – منشأة النور»، نتيجة لعمليات غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه.
تخزين كميات مناسبة من المياه
كما أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، المواطنين سكان تلك المناطق وأصحاب المخابز والمصالح بهذه المنطقة المتأثرة بقطع المياه بتدبير احتياجاتهم من المياه في هذه الفترة، والحرص على تخزين كميات مناسبة من المياه أثناء فترة الأعمال لاستخدامها في حالات الضرورة، على أن يتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتأكد من صلاحية المياه للشرب.
شركة المياه تدفع بعربات المياه الصالحة للشرب
وطمأنت الشركة، المواطنين من سكان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية، بأنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، تمر على المناطق المتأثرة بقطع المياه، ويمكن طلب سيارات المياه بشكل مجاني وبدون أي رسوم من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 من أي هاتف محمول أو تليفون أرضي.
