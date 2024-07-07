نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نيفين القباج بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي حرصت على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالجهود المبذولة التي قامت بها السيدة نيفين القباج خلال فترة توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في فترة شهدت العديد من التحديات، مشيرة إلى أنه سيتم البناء على تلك المجهودات واستكمال العمل في ملفات وبرامج الوزارة المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها وجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يتمنون دوام التوفيق للسيدة نيفين القباج خلال المرحلة المقبلة.

