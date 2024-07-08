يخص رئيس الوزراء.. قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي | يبدأ تنفيذه فورًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار جديد لرئيس الجمهورية تحت 258 لسنـة 2024 اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024، والذي ينص على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

قرار جمهوري جديد من السيسي

كشفت الجريدة عن كون الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى تكليف جديد للدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بشان تولي مهمة جديدة بجانب مهام عمله كرئيس لمجلس الوزراء.

وبحسب المادة الخامسة من القرار، فإن الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وقد نشرت الجريدة الرسمية القرار الجديد لرئيس الجمهورية ليبدأ العمل به فورًا خلال الساعات المقبلة.

الجدير بالذكر بأن الرئيس السيسي كان قد شهد أداء اليمين الدستوري للحكومة يوم الأربعاء الماضي، والتي تم تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي بعد نقاشات واجتماعات استمرت طويلًا لحين الاستقرار على أسماء الوزراء الجدد الذين أنضموا للتشكيل الوزاري المعلن عنه في الأسبوع الماضي.