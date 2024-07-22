"الحياة في العلمين" ترصد آراء الجمهور في الفعاليات الثقافية بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 08:26 مساءً - رصدت كاميرا برنامج "الحياة في العلمين"، الذي يقدمه الإعلامى شريف مدكور، عبر قناة "الحياة"، آراء الجمهور في فعاليات البرنامج الثقافي والعروض التي تقدمها الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمهرجان العلمين.

وقال أحد المشاركين أن الفعاليات ممتازة ومتكاملة، بينما أعرب أخر بالفخر أن الحدث على أرض مصر، وأكد آخر أن هناك تطورا عن العام الماضي والاهتمام بمدينة العلمين مهم لأنه المستقبل.

وأعرب أحد الزوار، عن سعادته بالموسيقى العربية والفنون الشعبية، وذكرت أخرى أن هناك مستوى راقيا يؤدى للانبهار، والفعاليات متميزة، ووصف آخر العلمين بأنها واجهة مصر أمام العالم.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.