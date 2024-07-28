وزير العمل يستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:25 صباحاً - جبران :حريصون على التواصل مع ممثلي "العمال العرب" في كافة القطاعات بإعتبارهم جزء رئيسي من "ثلاثية الإنتاج "

-الوفد الأردني يهنئ الوزير جبران ويشيد بثقة القيادة السياسية فيه ..

استقبل محمد جبران وزير العمل ،صباح اليوم الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية برئاسة السيد خالد محمد الزيود ..حيث أكد الوزير على حرصه للتواصل مع ممثلي العمال العرب في كافة المجالات والقطاعات،بإعتبارهم جزء رئيسي من ثلاثية العمل والإنتاج ، التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،مؤكدا على دور العمال في البناء والتنمية..

من جانبه تقدم الوفد الأردني بالتهنئة الصادقة إلى الوزير جبران على ثقة القيادة السياسية في مصر ،وتعينه وزيرا للعمل ،مثمنين دور وجهود الوزير ،كنقابي قبل أن يكون وزيرا ،كرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وللنقابة العامة للبترول ،وذلك في دعم وحدة الحركة النقابية العربية ،وتضامنها في كافة القضايا والملفات المشتركة..شارك في اللقاء شاكر محمد العبد نائب رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات،وسالم مصطفى الحباشنة أمين صندوق النقابة العامة للبترول والكيماويات في الأردن ..ومن مصر عايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول ..