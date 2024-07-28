تفاصيل انطلاق سباق الهجن في مهرجان العلمين الجديدة.. مشاركة 50 من الجمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 مساءً - ينطلق اليوم عروض وسباق الهجن وذلك بمشاركة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الهجن، بالتزامن مع الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين.

وينطلق السباق اليوم، الأحد، من سيدي عبد الرحمن لمهرجان العلمين الجديدة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن احتفالية للترويج لرياضة الهجن من خلال مسيرة كبيرة من الجمال.

وتنطلق المسيرة من منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وتنتهي في المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العلمين، ويشارك في الاحتفالية نحو 50 من الجمال و100 من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن.

ويأتي اهتمام مهرجان العلمين الجديدة برياضة الهجن بعد الإنجازات التي حققها المشاركة المصرية المتميزة على المستوى العربي والأفريقي والدولي خلال الفترة الماضية.