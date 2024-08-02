محمد فؤاد يغني للعندليب «موعود» في حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - قدم النجم محمد فؤاد خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة أغنية "أمانة يا دنيا أمانة - موعود" للعندليب عبد الحليم حافظ، وقال: "ما جاش زى العندليب"، وبعدها قدم أغنية "ساعات بشتاق"، وتفاعل معها جمهوره.

وقدم النجم محمد فؤاد خلال حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة عددا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره ومنها "أنا لو حبيبك" و"بين إيديك" و"كداب مغرور".

ويأتى الحفل بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، وذلك على مسرح يو أرينا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وشهد الحفل عددا من المفاجآت، والذى أحياه كل من النجوم محمد فؤاد وهشام عباس وحميد الشاعرى وخالد عجاج.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.