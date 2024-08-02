الداخلية الفرنسية تحبط مخططات لأعمال عنف خلال أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 12:36 مساءً - قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الفرنسية جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إن السلطات ألأمنية أحبطت العديد من المخططات لأعمال عنف، خلال أولمبياد باريس 2024.

وأضاف دارمانين - في تصريح اليوم - أن السلطات الأمنية تقوم بتوقيف أفراد كل يوم تقريبا يُعتقد أنهم من المحتمل أن يرتكبوا أعمال عنف.

وخلال تفقده قوات الأمن في مركز شرطة "لا بلين سان دوني" شمال شرق باريس، اليوم أشاد دارمانين بانخفاض معدل الجنح المرتكبة منذ بداية العام في فرنسا وخاصة في ضواحي باريس وخاصة منذ بداية الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى توقيف 200 شخص، من بينهم 180 رهن الحبس الاحتياطي في الأيام الأخيرة.

وثمن التواجد الكثيف لقوات الشرطة والدرك في الشوارع والميادين الباريسية مشيرا إلى نشر 35 ألفا من قوات الشرطة والدرك فضلا عن 1700 من قوات الشرطة الأجنبية من 42 دولة الذين يعملون بشكل خاص لمساعدة السياح الأجانب المتواجدين في فرنسا.

ولفت إلى نشر 20 ألف من أفراد الأمن الخاصة فضلا عن 18 ألف جندي في شوارع باريس.