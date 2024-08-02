الدوحة تستعد لتشييع جثمان هنية من مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 12:36 مساءً - تستعد الدوحة لتشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، حيث بدأ آلاف المصلين يتوافدون إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية؛ للمشاركة في مراسم تشييع إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة.

وتجري الاستعدادات في الدوحة لتشييع جثمان هنية بحضور شعبي ورسمي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

ووصل جثمان إسماعيل هنية، أمس الخميس إلى الدوحة قادما من إيران، حيث شهدت طهران، في وقت سابق ، مراسم تشييع جثمان إسماعيل هني، بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته.

ومن جانبها، كانت حماس قد أعلنت مقتل هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.