ضبط المتهمين باحتجاز شخصين وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت إستغاثة من أحد العقارات بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع طرفى مشاجرة طرف أول (مدير ومحامى بشركة مستحضرات تجميل"كائن مخزنها بالعقار المشار إليه)، طرف ثان (حارس العقار محل البلاغ وزوجته) وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامهما بسرقة كمية من البضائع من داخل مخزن الشركة المشار إليها,د\

وحال اكتشاف الطرف الأول نقص بعض المنتجات الخاصة بالشركة قاما بإحتجاز الطرف الثانى داخل الغرفة محل إقامتهما والتعدى عليهما بالضرب "دون إصابات" وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة والإستيلاء على هواتفهم المحمولة.

وبمواجهتهم أيد طرفى المشاجرة ما جاء بالفحص، وأرشد الطرف الأول عن (دفترى إيصالات أمانة موقع بداخلهم على عدد 10 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليهما - عدد 5 هواتف محمولة، مبلغ مالى "خاصين بالطرف الثانى"- هاتف محمول يحوى مقاطع فيديو للواقعة).. وإعترف الطرف الثانى بإرتكابهما واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.