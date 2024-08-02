نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه رؤساء الوحدات القروية بحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة قد بذلت جهدا مضاعف للوصول لقانون التصالح الجديد حيث تم تلافى الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.

حيث عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماعا موسعا بحضور قيادات المحافظة ومسؤولي لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء بالجيزة وذلك لعرض ألية عمل اللجنة وبحث المعوقات ووضع حلول لسرعة البت بطلبات التصالح والرد على التظلمات المقدمة من المواطنين.

وإستمع المحافظ من مسئولي اللجنة إلى شرح لألية العمل وملاحظاتهم حول المنظومة، مؤكدا على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد أولوية قصوى لكافة المسؤولين.

وأكد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجها بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.

كما تابع المحافظ طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات مؤكدًا علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانونى للمحافظة والمستشار محمد زعزع نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس محمود حسن عضو لجنة التظلمات وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات والأجهزة المعنية.