نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد مصري يزور اتحاد الجامعات العربية بالأردن لبحث تطوير التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام وفد من الوزارة وفريق بنك المعرفة المصري برئاسة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بزيارة لاتحاد الجامعات العربية بالأردن، وذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام الاتحاد، والدكتور شريف صالح، رئيس الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والأستاذة علا لورنس، مستشار بنك المعرفة المصري.

وخلال اللقاء أكد الوفد أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، والذي كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتم استعراض الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ ومناقشة سبل وضع خطة عمل محددة لتنفيذ محاور ومبادئ الإستراتيجية؛ تخدم أهداف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يتماشى مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

شارك فى اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ محمود حسين، منسق بنك المعرفة المصري لشئون التراخيص والتعاقدات، والأستاذ محمود داود، منسق بنك المعرفة المصري لشئون التدريب والتسويق، والأستاذ راجهاف مانبول، مدير عام شركة بان وورلد إيديوكيشن، ومن جانب اتحاد الجامعات العربية بالأردن الدكتور وليد سلامة المستشار الأول للاتحاد، والدكتور جودت مصدة، المستشار القانوني بالاتحاد، والدكتور زيد العنبر، نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والدكتور محمد حسن عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بالأردن، والأستاذة لينا البيطار مديرة الإدارة العامة بالاتحاد.