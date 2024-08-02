الحزن يعتصر القلوب.. قرية كفر القصار بالغربية تستعد لعزاء حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 05:26 مساءً - تستعد قرية كفر القصار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لبدء عزاء حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال، والذين وافتهم المنية أمس إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الفنيين حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، بمسقط رأسهم، لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، بحضور المنتج تامر مرسى، ونقيب الممثلين وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عصام السقا وأحمد السقا وأحمد العوضى ومحمد رجب وفتحى عبد الوهاب وأحمد عيد وأحمد صلاح حسنى، والفنانة إيمان العاصى وياسمين عبد العزيز.

ودخل الفنان عصام السقا فى نوبة بكاء شديدة حزنا على وفاة الراحلين، كما انهار الفنان أحمد صلاح حسني وإيمان العاصي لحظة دفن الجثامين.

ورحل المنتج تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع الذى راح ضحيته المنتجون الفنيون، حيث تم نقل تامر فتحي الناجى الوحيد إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، ليلتحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.