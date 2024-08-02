نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المدارس الفنية، غدا السبت، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024 بدءا من يوم 3 أغسطس 2024، يصل إلى 197 ألفا و817 طالبا وطالبة.



وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/ 2024.

وبلغ إجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني 197817، وبلغ إجمالي الراسبين 34790 طالبا وطالبة، منهم 31134 طالبا وطالبة باقٍ للإعادة، و3656 طالبا وطالبة غياب كلي ومحروم.

وأكدت إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2024 أنه في نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95%؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%؜، وفى نظام 3 سنوات - عام- حضر 567287 طالبا، (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%؜، وفي نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%، وفي نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%؜، وفى نظام 3 سنوات إعداد مهني حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%؜.

ووفقا لإحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33%؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.09%؜.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن متوسط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 العامة بلغ نسبة 70.9%.