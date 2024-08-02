ضبط سيدة تدير كيان تعليمى بدون ترخيص بالإسكندرية لمنح شهادات دراسية مزورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها مجموعة من الشهادات الدراسية "معدة للتزوير"، مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وعدد من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان، مجموعة مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى".

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.