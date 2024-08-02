رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أفرز قوى سياسية جديدة أكثر نضجًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 07:29 مساءً - قال الدكتور هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني أفرز قوي سياسية جديدة ونجح في كشف الكثير من القوى المزيفة وانهاء مشوارها السياسي بعدما اكتشفنا إنها لا تملك محتوى سياسي قادر على مواكبة القوى الأخرى والتعاطي مع الشارع المصري، بجانب إقصاء القوى التي كانت تملك أجندة خارجية وأغراض غير وطنية، فقد منح الفرصة للقوى الحزبية الوطنية التي تملك كوادر ومحتوى قادرة على التعبير عن الشارع المصري في القضايا الشائكة.

وحول حجم المعارضة في الحوار الوطني، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن كافة الشخصيات والقضايا أُتيحت لها الفرصة من اليسار والتيارات المعارضة، فسنجد المرشح الرئاسي فريد زهران نجح في الحديث عن كافة القضايا بكل حرية، وهو ما حققه الحوار في حدوث حالة من الانفتاح السياسي.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أحدث تغير وفارق في الحياة السياسية والحزبية في مصر، موضحا أن ما شهدته مصر بعد 2011 يعد تغير كبيروتاريخي في كافة الميادين، وفيما يتعلق بالشأن السياسي، فهناك رغبة حقيقية من القيادة السياسية بتواجد المعارضة لتؤدي دور رقابي و وطني هام في القضايا الهامة والاتفاق على أهداف استراتيجية وطنية، مؤكدا أن الحوار بات بديلًا عن الصراع، لأنه قد أفرز أراء متعددة انتهت باتفاق كبير بين المعارضة والقيادة في مختلف الأزمات.