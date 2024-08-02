تشكيل منتخب مصر أمام باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 07:29 مساءً - أعلن روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى يخوض به مباراة باراجواى فى الثامنة مساءا فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

يضم التشكيل كل من حمزة علاء فى حراسة المرمى، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وأحمد نبيل كوكا واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

وبلغ المنتخب المصرى بجدارة الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوالى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجاوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب بارجواى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.