"قناة أون" تعرض تقريرا عن بطولة كرة السلة لذوى الهمم بمهرجان العلمين الجديدة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 09:36 مساءً - عرضت قناة أون، تقريرا تليفزيونيا عن بطولة كرة السلة لذوي الهمم فى مهرجان العلمين، وقالت إحدى اللاعبات:" اليوم رائع للأشخاص ذوى الهمم، والشباب مش عاوزين يروحوا ودى انطلاقة وبداية وده أول فوج وإن شاء الله هييجى أفواج تانية".

وأكد أحد الشباب أنه لأول مرة نتلقى دعوة من أجل التواجد فى مدينة العلمين الجديدة واللعب على الشواطىء، والحمد لله من أول ما دخلنا المدينة واحنا بنستمتع بالمنظر الحضارى الجميل، وانا مبسوط من اللى بيحصل فى مصر".

ولفت شاب آخر من ذوى الهمم إلى أن المهرجان جميل وكبير وحدث عالمى، واحنا بنحاول نخلى الناس تشوف لعبتنا وأن لسه فى مصر فى ناس من ذوى الهمم بتلعب كرة السلة".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.