لكل المصريين.. كواليس الفيلم الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 10:33 مساءً - طرحت شركة +Ds فيلما قصيرا عن مدينة العلمين الجديدة، وهو الفيلم الذي يبرز جمال معالم مدينة العلمين الجديدة، وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وأن هذه المدينة العالمية لكل المصريين بمختلف فئاتهم العمرية ومستوياتهم الاجتماعية، خاصة أنها مدينة تعمل طوال السنة وفي نفس الوقت أسعار فعاليات مهرجان العلمين في متناول الجميع رغم كونها مدينة عالمية.

ويرصد الفيلم رحلة شباب إلى مدينة العلمين الجديدة والاستمتاع بالشاطئ المجاني الذي خصصته الشركة المتحدة بالمجان للجمهور، مستخدمين خطوط أتوبيس السوبر جيت التي تسهل عملية سفر الجمهور وزوار مدينة ومهرجان العلمين الجديدة.