الكاف: المصريون قالوا كلمتهم فى النهاية بعد التأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، بتأهل منتخب مصر الأولمبي، لنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، للمرة الأولى منذ 60 عاما، بعد فوزه على نظيره منتخب باراجواي، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4.

وقال الحساب الرسمي للكاف عبر منصة "إكس": "إلى نصف النهائي، منتخب مصر يتخطى باراجواي ويصبح على بعد خطوة من الفوز بميدالية أولمبية". وأضاف: "المصريون قالوا كلمتهم في النهاية".

وتأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى، إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاما، حيث سبق وتأهل المنتخب لهذا الدور مرتين من قبل فى نسختى 1928 و1964.

انتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.

وشهدت المباراة بداية قوية وسريعة من المنتخبين، وخاصة منتخب باراجوأى الذى لجأ إلى الضغط العإلى من بداية المباراة بغية خطف هدف مبكر ولكن خط دفاع المنتخب المصرى نجح فى افساد محأولات المنافس.

وتعرض محمد الننى للإصابة فى الدقيقة 20 إلا أنه رفض الخروج وتمسك بالإستمرار فى المباراة، وفى الدقيقة 22 سدد محمد شحاتة تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى باراجواى.

وأهدر محمود صابر هدفا محققا فى الدقيقة 31 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء باراجوأى وسدد الكرة بقوة لكنها اصطدمت بالحارس ومرت خارج الملعب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، أضاع إبراهيم عادل هدفا مؤكدا جديدا داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية من زيزو لكنه لم ينجح فى التعامل معها لتمر خارج الملعب، قبل أن يسدد الننى تصويبة قوية مرت فوق عارضة حارس مرمى باراجوأى بسنتيمترات.

وسجل جوميز هدف التقدم لمنتخب باراجواى الأولمبى فى شباك منتخب مصر فى الدقيقة 71 مستغلا بطء مدافعى منتخب مصر، قبل أن يتعادل ابراهيم عادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 88، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ولجأ الفريقان للوقت الإضافى.

وغادر أحمد سيد زيزو مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام باراجواى، مصابا فى الوقت الإضافى بعد تعرضه لآلام فى العضلة الضامة وشارك كريم الدبيس بدلا منه، وانتهى الوقت الإضافى بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.