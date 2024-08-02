محمد عدلي: فيلم مهرجان العلمين يؤكد أن المهرجان للجميع وليس لفئة معينة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:29 صباحاً - قال المؤلف محمد عدلي، صاحب سيناريو الفيلم الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، لـ"صوت الأمة"، إن تقديم الفيلم كان من فكرة الإعلامية قصواء الخلالي، لتقديم حدوتة لتعريف الناس بأن مهرجان العلمين الجديدة مهرجان لكل المصريين بالمعنى الحقيقى للكلمة، وأن كل الفئات تستطيع أن تقضى أوقاتا سعيدة في المهرجان وليس فئة معينة، حيث يستطيع زوار المدينة أن يقضوا أوقاتا ولا تدفع أرقاما مبالغ فيها، كما يروج بعض الناس ممن لديهم أجندات خاصة.

وأشار محمد عدلي إلى أن مهرجان العلمين الجديدة من الأفكار الناجحة التي تمت في الفترة الأخيرة سواء في دورته الأولى أو الثانية.

وطرحت شركة +Ds فيلما قصيرا عن مدينة العلمين الجديدة، وهو الفيلم الذي يبرز جمال معالم مدينة العلمين الجديدة، وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وأن هذه المدينة العالمية لكل المصريين بمختلف فئاتهم العمرية ومستوياتهم الاجتماعية، خاصة أنها مدينة تعمل طوال السنة وفي نفس الوقت أسعار فعاليات مهرجان العلمين في متناول الجميع رغم كونها مدينة عالمية.

ويرصد الفيلم رحلة شباب إلى مدينة العلمين الجديدة والاستمتاع بالشاطئ المجاني الذي خصصته الشركة المتحدة بالمجان للجمهور، مستخدمين خطوط أتوبيس السوبر جيت التي تسهل عملية سفر الجمهور وزوار مدينة ومهرجان العلمين الجديدة.

الفيلم من إخراج أحمد فايز وتأليف محمد عدلي وبطولة نزار المغربي وعمر أبو جبل ويوسف إيهاب الهواري ومن إنتاج المنتج بلال الطراوي شركة Ds+.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة، فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.