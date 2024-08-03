السفير المصري لدى بوليفيا يبحث سبل تعزيز التعاون السياحي مع الشركات ووكالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير حاتم النشار مع ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في السياحة والسفر والتسويق الإلكتروني في بوليفيا لبحث سبل تعزيز الحركة الوافدة إلى مصر في إطار حجم أعمال تلك الشركات في أسواق أمريكا الشمالية واللاتينية والقارة الأوروبية.

استعرض السفير كافة المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى الحملات الترويجية المختلفة التي قامت بها السفارة مؤخراً من أجل استهداف السائح البوليفي.

شهد اللقاء بحث إمكانية العمل على تنظيم برامج رحلات سياحية تجمع بين أنواع السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والعلاجية في مصر للتعريف بما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية متنوعة وأنماط فريدة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، كما تم بحث آليات للتعاون المشترك لتنفيذ عدد من الأنشطة والحملات الترويجية للمقصد المصري واستضافة بعض المدونين والمؤثرين وعارضي الأزياء من بوليفيا لزيادة معدلات الحركة السياحية خلال الفترة القادمة.

تطرق اللقاء كذلك لعدد من الأفكار والمبادرات الهامة، وعلى رأسها مبادرة "تذكرة الحضارة القديمة" التي تهدف إلى دفع البوليفيين والأجانب للقيام برحلات سياحية إلى مصر وبأسعار تنافسية، ومبادرة أخرى تحت مسمى "لاباز – القاهرة بلس" لإتاحة الفرصة للسائحين لزيارة العديد من المدن المصرية عند قضاء فترة الترانزيت في طريقهم لدولة ثالثة.

اتفق المشاركون على أهمية إعطاء حوافز وتسهيلات إضافية لكافة المسافرين إلى مصر تحديداً، مع النظر في إمكانية مشاركة السفارة في عدد من المعارض السياحية والتحدث عن مصر أمام طلاب المدارس والجامعات، وإمكانية التوصل مستقبلاً إلى إعادة افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة – ساوباولو، وإبرام اتفاق للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر العادية بين مصر وبوليفيا.