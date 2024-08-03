مصر تدين الهجوم الارهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم ٣ أغسطس الجارى، التفجير الارهابي الذي استهدف فندق شهير في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المروع، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود دولة الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.