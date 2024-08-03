سفير مصر لدى المكسيك يشارك في الاجتماع العام للرابطة الوطنية لمدن التراث...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - شارك السفير عمرو عبد الوارث، سفير مصر لدى المكسيك، في الاجتماع العام للرابطة الوطنية لمدن التراث العالمي المكسيكية، الذي عُقد يوم 19 يوليو 2024 في مدينة سان لويس بوتوسي شمال العاصمة مكسيو سيتي.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة والمسئولين، بما فيهم رؤساء بلديات المدن المكسيكية المسجلة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كمواقع تراث عالمي، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.

أكد السفير عبد الوارث خلال الحدث على الدور الحيوي للتراث في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب وأهمية التعاون الدولي لحماية وصون المواقع التراثية، مشدداً على التزام مصر بمواصلة العمل المشترك مع المجتمع الدولي للحفاظ على التراث العالمي للأجيال القادمة، وكذلك تبادل الخبرات في هذا المجال بين مصر والمكسيك.

من جانب آخر، التقى السفير عبد الوارث مع عمدة مدينة سان لويس بوتوسي، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.