نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 3 أغسطس 2024: حرارة ورطوبة مع فرص للأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم، السبت 3 أغسطس 2024، مشيرة إلى استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب خلال النهار، مع احتمالية ظهور أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.

يأتي ذلك نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي وتوافد كتل هوائية من البحر المتوسط.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا : من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على معظم الأنحاء.

: من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على معظم الأنحاء. الطقس ليلًا: سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي ستستمر لمدة 5 أيام، بدءًا من اليوم السبت وحتى الأربعاء.

تشمل التحذيرات:

فرص الأمطار : هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول في مناطق محددة.

: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول في مناطق محددة. المناطق المتأثرة : تشمل حلايب، شلاتين، رأس بناس، أبوسمبل، أسوان، والوادي الجديد.

: تشمل حلايب، شلاتين، رأس بناس، أبوسمبل، أسوان، والوادي الجديد. الرياح: يتوقع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم