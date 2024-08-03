رئيس الرعاية الصحية يشدد على متابعة كفاءة منظومة صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجولة تفقدية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات الصعيد.

تفقد الدكتور السبكي، مركز طب الأسرة بالأقصر، مستشفي إيزيس التخصصي للنساء والتوليد ومستشفى الكرنك الدولي، بالإضافة إلى العيادات والأقسام المختلفة في هذه المنشآت الصحية، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وغرف العمليات، والرعايات المركزة، والحضانات، والأشعة، والمعامل، والصيدليات. يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، للتنمية البشرية ، ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية بمحافظات الصعيد، ومواصلة تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة والمرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

اطمأن رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الجولة، على سير العمل في المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة، كما راجع عمليات الميكنة والتحول الرقمي، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

واستطلع، آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، مشددًا على متابعة كفاءة منظومة صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في المنازل ومتابعة التسجيل الإلكتروني للملفات الصحية للأسر وفقًا للأهداف المستهدفة.

وشدد، على ضرورة إنهاء قوائم الانتظار في جراحات تغيير المفاصل بعد انتظام عمليات التوريد من الشراء الموحد، مشيرًا إلى أهمية استكمال كافة التخصصات الفرعية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال لتكون مركز تميز لطب وجراحات الأطفال المتقدمة لخدمة محافظات الصعيد.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بأداء الطاقم الطبي وهيئة التمريض في قسم الحضانات بمستشفى إيزيس التخصصي، لتحقيق نتائج طبية متميزة في معدلات الشفاء والخروج، كما وجه بتعميم التجربة الناجحة للميكنة الكاملة لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن، وبجودة عالية.

ولفت، إلى أنه تم تشغيل 60 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اعتماد 99% منها بالاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية لضمان جودة الخدمة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته الميدانية في محافظة الأقصر، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومقرر لجنة المراجعة والحوكمة بالهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد حماد، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.