كاميرا «ON» ترصد ردود فعل المواطنين بالعلمين على صعود المنتخب الأولمبي

وأضاف مواطن آخر:"ألف مبروك لمصر وللشعب المصرى والحمد لله فرحونا وبنحمد ربنا على الفوز، كنا على أعصابنا وبنحمد ربنا وديما الشعب المصرى رافع راسنا بإذن الله، وكلنا ورى المنتخب المصرى وبنشجعه وإن شاء الله هنرجع بالبطولة".

وتأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى، إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاما، حيث سبق وتأهل المنتخب لهذا الدور مرتين من قبل فى نسختى 1928 و1964.

انتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.

شهدت المباراة بداية قوية وسريعة من المنتخبين، وخاصة منتخب باراجوأى الذى لجأ إلى الضغط العإلى من بداية المباراة بغية خطف هدف مبكر ولكن خط دفاع المنتخب المصرى نجح فى إفساد محاولات المنافس.