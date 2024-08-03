مصر تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم 3 أغسطس الجارى، التفجير الارهابي الذي استهدف فندق شهير في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.