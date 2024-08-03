نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 منتصف الأسبوع الجاري وارتفاع في نسبة النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم البدء في إعلانها للطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم.

في ذات السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وقال المصدر، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، في منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر، بأن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2024، عن نسبة النجاح بالعام الماضي التي بلغت 78%.

نتيجة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام الماضية عن نسب نجاح 7 مواد ضمن مواد امتحانات الثانوية العامة 2024.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية لـ الثانوية العامة 2024، 96.62%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبًا، بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبًا.

– نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبًا بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبًا.

– نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبًا بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبًا.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا، بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا، بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

– نسبة النجاح في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

– نسبة النجاح في مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

