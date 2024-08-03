عبدالغفار يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث التعاون في القطاع الصحي وملف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 12:31 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، السفير الياباني لدى مصر «أوكا هيروشي» لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، ومجال التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التنمية البشرية، من خلال استقدام خبراء لصقل المهارات، وتنمية رأس المال البشري في كافة المجالات، ولاسيما في القطاع الصحي، مشيرا إلى تأكيد الوزير على أن تنمية وبناء الإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بمرحلة التعليم الأساسي ثم الجامعي، وصولاً لمرحلة الخروج لسوق العمل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة، بالأخص في سوق العمل ورفع مهاراتها لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على صعيد مصر، اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي للاطلاع على ترتيب مصر عالميا في هذا المجال، حيث تحتل مصر المرتبة 105 من 193 عالمياً، بمؤشر 7, وهو من المؤشرات الجيدة نسبيا ، كما تم مناقشة أهمية المراحل الأولى في حياة الطفل، من عمر يوم إلى 6 سنوات، وضرورة خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانب المصري والياباني في عدد من مشروعات القطاع الصحي، ومنها تعاون الوكالة اليابانية (جايكا) مع منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم الوكالة لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حيث تم توريد 5 أجهزة أشعة مقطعية جديدة، و10 أجهزة أشعة مقطعية جاري تسليمهم لمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أعرب السفير «أوكا هيروشي»، عن سعادته بعلاقات التعاون الممتدة والمثمرة مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً اهتمام اليابان بالتعاون مع مصر، في مختلف المجالات، ومنها المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة» وفي قطاعي التعليم والصحة، والذي تضمن التوسع في أعداد المدارس اليابانية بالمحافظات، وبرنامج التعليم المبكر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في 9 محافظات، حيث تم تدريب المدربين والمنسقين على هذا البرنامج، بالإضافة إلى الجامعة اليابانية ببرج العرب، والمصنفة رقم واحد في مصر والسابعة في أفريقيا، كما هنأ السفير الياباني الوزير بثقة القيادة السياسية واختياره لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ذلك الملف الهام والأساسي في بناء الإنسان.