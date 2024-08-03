وزير الشباب يشهد مراسم إعلان بدء البرنامج التنفيذي لمدرسة الموهوبين الرياضية الدولية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم إعلان البرنامج التنفيذي لمدرسة الموهوبين الدولية الرياضية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في كأول مدرسة تعليمية رياضية بمواصفات عالمية بالتعاون مع القطاع الخاص.

استمع الوزير إلى شرح مفصل من قبل الفريق المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع، حول المراحل المتبعة في البرنامج الزمني التنفيذي، والمخطط العام للمشروع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة.

وأشار صبحي إلي حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات؛ بما في ذلك مجال تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية، وذلك بهدف الاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في هذا المجال وتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري، والموهوبين رياضيًا.

ولفت الوزير اليةدعم الوزارة الكامل لهذا التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بشأن مدرسة الموهوبين الدولية، لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات والاستغلال الأمثل لتلك المنشآت، والعمل بالتوازي علي رعاية المواهب الرياضية منذ الصغر.

أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمني للمدرسة؛ كخطوة في تعزيز البنية التحتية الرياضية في المدرسة وتطوير مهارات الطلاب الموهوبين في مجالات متعددة.