رئيس الوزراء يتفقد مصنع «أليكس اباريلز» للملابس الجاهزة.. عدد العمالة المباشرة 8500 عامل وعاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:29 مساءً - خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد عدد من مصانع المنطقة الاستثمارية الحرة بالمحافظة، استهلها بمصنع "اليكس اباريلز"، للملابس الجاهزة، ويرافقه: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل زيارته للمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس إيهاب محيي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع أليكس اباريلز للملابس الجاهزة، والذي أوضح أن مجموعة مصانع أليكس اباريلز تأسست منذ 29 عاماً وتخصصت في صناعة كثيفة العمالة وهي صناعة الملابس الجاهزة.

وأضاف أن عدد العمالة المباشرة بمجموعة مصانع الشركة يصل الآن إلى 8500 عامل وعاملة وتمثل نسبة السيدات 70% تقريباً من إجمالي العمالة.

ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة بدأت نشاطها بمصنع بمساحة 5000 متر، وبعد جهد طموح من النمو والتطوير وصلت حالياً المساحة الإجمالية لمجموعة المصانع إلى 120 ألف متر مربع، وهي أكبر مُصدِّر للملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005 وحتى الآن.

وأوضح المهندس إيهاب محيي أن نسبة التصدير للمجموعة تبلغ 100% من إجمالي الإنتاج كما أنها أكبر مُصدر للملابس الجاهزة في جمهورية مصر العربية على مدى سنوات عديدة.

وأكد أن مجموعة مصانع أليكس اباريلز قد حققت نموا مطردا في حجم الصادرات، حيث تصاعدت قيمتها الإجمالية من 61.8 مليون دولار في عام 2014، وصولًا الى 118.2 مليون دولار في عام 2023.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن أليكس اباريلز لديها حالياً مَصنعان تحت الإنشاء للملابس الجاهزة، ومتوقع دخولهما الإنتاج خلال عام 2025، ومع اكتمال تشغيلهما؛ متوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية الكلية بما يقارب 50% عن العام الحالي، كما أنه متوقع زيادة عدد العمالة إلى أكثر من 12.000 عامل وعاملة بمصانع المجموعة.

وأشار في الإطار ذاته إلى أن الشركة اتبعت خطة جريئة للتوسع الأفقي خلال الأعوام السابقة، وفي اتجاه التوسع الرأسي بدأت الشركة في مشروع جديد لتصنيع الأقمشة التي تستخدمها بدلاً من استيرادها من الخارج، وسيقام المشروع على مساحة 55000 متر مربع بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تحت اسم "بارادايز للمنسوجات" بطاقة إنتاجية من النسيج والصباغة تبلغ 100 طن يوميا مع اكتمال مراحل المشروع وباستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي؛ حيث تستمر رحلة أليكس اباريلز الطموحة للنمو المتواصل.

وأكد المهندس إيهاب محيي أن "بارادايز للمنسوجات" بدأت بالفعل المرحلة الأولى من الإنشاءات حالياً، ومتوقع دخول المشروع للإنتاج خلال عام 2026، وتخطط الشركة في مشروع "بارادايز للمنسوجات" لإعادة استخدام المياه والاستفادة من مصادر الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية مع تقليل الانبعاثات دعماً للبيئة والاستدامة.

هذا، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مكونات المصنع وجميع مراحل الإنتاج للاطمئنان على سير العمل، وعدم وجود معوقات، واطلع رئيس الوزراء على المنتج النهائي، كما تفقد معرضا للمنتجات النهائية

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار ودي مع عمال المصنع حول ظروف العمل وتوافر الإمكانات المناسبة لسير العمل بشكل جيد، وكذا مدى وجود برامج تدريبية لتأهيلهم وتطوير أدائهم.