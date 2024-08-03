وزير التموين ومحافظ مطروح يلتقيان نواب البرلمان بالمحافظة لمناقشة مطالب الأهالي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 03:32 مساءً - التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من قيادات وزارة التموين، وبحث عدد من المطالب والاحتياجات الخاصة بأهالي مطروح، من بينها ضرورة زيادة صرف حصة الدقيق للمحافظة، خاصة خلال موسم الصيف، مع الإقبال الكبير من المصطافين على مطروح، إضافة إلى ما تشهده المحافظة من مشروعات قومية وزيادة حجم العمالة والزائرين.

ووجه وزير التموين بأهمية توفير الخبز للمصطافين بالمحافظة، والتأكيد علي توفير الحصة التموينية اللازمة لها، حسب الاحتياجات وكثافة تواجدهم، مع أهمية المتابعة والرقابة على الأسواق والسلع، للتخفيف عن المواطنين، وكذلك العمل على زيادة عدد المنافذ والارتقاء بها بما يليق بأهالي مطروح.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ْقد تفقد خلال زيارته للمحافظة، المعرض اللوجيستي لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 20 %.، بمنطقة سوق ليبيا، عند أول طريق السلوم.

وتم مراجعة توافر وأسعار السلع المعروضة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، ووجه الوزير بالعمل على توفير البدائل من السلع المختلفة، ودعم زيادة كميات السلع بالمنفذ بشكل دوري.

وأشاد محافظ مطروح، بجهود وزارة التموين في بمطروح، بالتعاون مع المحافظة، من خلال إقامة المزيد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين ومنها المعارض الموسمية، مثل معرض أهلا رمضان، واهلا مدارس، بالإضافة إلي مبادرات تخفيض السلع، في جميع المراكز بإجمالي 35 مبادرة.

كما تفقد وزير التموين ومحافظ مطروح، عدد من المقرات التموينية ومخبز آلي مطور لإنتاج الخبز المدعم، بمنطقة علم الروم، وتابعا مراحل إنتاج الخبز من الدقيق حتى توزيع الخبز للمواطنين، كما استمعا من المواطنين ملاحظاتهم حول جودة الخبز والالتزام بالوزن.

وأشاد عدد من المواطنين بجودة الخبز المنتج بطريقة آلية، منذ تطوير المخبز من نصف ألى، إلى مخبز يعمل بشكل آلي كامل، والذي حقق سرعة الإنتاج وتقليل الزحام، مع ارتفاع جودة رغيف الخبز المدعم.

واستمع الوزير والمحافظ، لشرح من إبراهيم محمود قبيصي صاحب المخبز، عن مراحل إنتاج الخبز بداية من استلام حصة الدقيق وحتى بيع الخبز للمواطنين، طبقاً للمنظومة التموينية.

وأشاد وزير التموين بجودة الخبز المنتج، وبالطريقة الآلية لإنتاج الخبز، واطمئن على كفاية حصص الدقيق، التي تكفي حصص المواطنين من الخبز، سواء أهالي مطروح أو المصطافين الذين يحق لهم صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بعد تفعيل إمكانية حصولهم على الخبز من مخابز مطروح على الرغم من أنهم مقيدين في محافظات أخرى، وذلك خلال فترة المصيف، للتخفي على المواطنين.