نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة بناءًا على الإحتياجات الفعلية وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وصرح الدكتور سويلم أنه وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتى ترتكز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى.. فقد تم وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى بناءًا على الإحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، حيث تهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل فى موقعه.

ويتم وضع الخطة التدريبية بتطبيق كافة معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالإضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية.

وخلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ قدم مركز التدريب الإقليمى برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية -..... وغيرها ) والتى استهدفت جميع فئات السادة العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، بالاضافة لدورات الإستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين

وكذلك ولأول مرة تنفيذ برامج للتدريب الصيفى لطلاب الجامعات وغيرها من البرامج التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد المحلي بلغت عدد الأنشطة المحلية ١٨٥ نشاطا تدريبيا بحضور ٤٣٨٣ متدربا، وعلى الصعيد الإقليمى تم تنفيذ عدد من البرامج منها ١٠ برامج تدريبية موجهة للدول الافريقية تم خلالهم تدريب ١٧٧ متدرب، و٣ برامج تدريبية موجهة للدول العربية تم خلالها تدريب ٦٨ متدرب، وفي إطار بروتوكول التعاون مع كل من وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تم تدريب ٢١٨٨ ( مهندسين + زراعيين + مزارعين).

وفى إطار السعى للاستفادة من نبات ورد النيل اقتصاديا وبيئيا ومساعدة الأسر فى إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل من خلال جمع وتجهيز نبات ورد النيل فى صورة حزم وإنتاج مشغولات يدوية.. قد نظم المركز عدد ٧ دورات تدريبية لعدد ١٥١ متدرب من سيدات المجتمع المدنى وروابط مستخدمى المياه على مستوى المقر الرئيسى للمركز وفروعه.

وبلغ عدد التدريبات الصيفية لطلاب الجامعات ١٢ برنامج بمشاركة عدد ٣٥٠ طالب من ١٤ جامعة ( المنصورة - بني سويف - عين شمس - بنها - الإسكندرية - الزقازيق - الفيوم - العلمين - البريطانية في مصر - الأهرام الكندية - ٦ اكتوبر - زويل للعلوم والتكنولوجيا - النيل - هليوبوليس ).

وتحت مظلة "المشروع المصرى الايطالى - المعرفة المائية" تم عقد ٢٩ برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ٧٣١ متدرب، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو فقد قام مركز التدريب بتنفيذ ٢ برنامج تدريبى بمشاركة ٢٥٥ متدربًا، وقام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتنفيذ عدد ٨ برامج تدريبية بمشاركة ١٤١٦ متدرب.

وفي إطار التعاون مع الجهات الاخرى ذات الصلة قام المركز بتوقيع ٧ بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، كما سعى المركز للوصول لأقصى درجات النظام والجودة حيث أتم المركز إجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه ٨ فروع تغطى محافظات الجمهورية ( دمنهور - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - الفيوم - المنيا - إسنا - العاصمة الإدارية )، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى ٨٠٠٠ متدربًا مصريًا و١٥٠٠ من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن ٨ قاعات للتدريب و٣ قاعات لإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، و٥ معامل هندسية مجهزة، و٤ معامل للحاسب الآلى، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة، وفندق يضم ١٨٧ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، و٢ مطعم، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

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