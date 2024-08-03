بعد العثور على جثمانه بأكتوبر .. ضبط المتهمين بقتل سائق الجيزة وسرقة سيارته الأجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 08:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بجوار الطريق الدئرى الأوسطى بدائرة القسم وبها آثار سحجات، وبسؤال شقيقه وهوعامل مقيم بذات العنوان، قرر بخروج المجنى عليه من منزله بالميكروباص قيادته ولم يقم بتحرير محضر بغيابه، وفـى وقت لاحق تم العثور على الميكروباص بدائرة قسم شرطة الوراق.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجنى عليه، حيث قام بالإتفاق مع خطيبته ووالدتها، مقيمتان بدائرة مركز شرطة أوسيم"، وتم ضبطهما، على إرتكاب الواقعة وإخفاء الميكروباص وتغيير معالمه، إلا أنهم لم يقوموا بذلك وتركوه بمحل العثور عليه، وبمواجهة المذكورتين أقرتا بما سبق.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.