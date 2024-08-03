نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مارينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتي 5 سبتمبر المقبل.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على إجراء جولة تفقدية، ولقاء العارضين والاستماع إليهم، والإطلاع على المعروضات المشاركين بها في المعرض، حيث يعرضون منتجات يدوية ومحلية، وهي عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومنتجات الاتحاد التعاوني.

ويقام المعرض على مساحة 2100 متر مربع، ومتوفر به كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

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