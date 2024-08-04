نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل جديدة في شركة "الأمراء لإنتاج السيراميك" بمدينة العاشر من رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، عن توفر فرص عمل جديدة في شركة "الأمراء لإنتاج السيراميك" بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة الوزير لمواقع العمل والإنتاج داخل القلعة الصناعية الكبيرة مطلع الأسبوع الماضي.

تفاصيل الفرص المتاحة

المهندسون:

العدد : 20 مهندسًا

: 20 مهندسًا التخصصات : كهرباء وميكانيكا

: كهرباء وميكانيكا المؤهلات : حديثي التخرج

: حديثي التخرج شرط إضافي: أداء الخدمة العسكرية

العاملون الفنيون:

العدد : 100 عامل فني

: 100 عامل فني المؤهلات: دبلوم صنايع - جميع التخصصات

عمال النظافة:

العدد : 100 عامل نظافة

: 100 عامل نظافة المؤهلات: دون مؤهل

مزايا العمل

ساعات العمل : 8 ساعات يوميًا

: 8 ساعات يوميًا الراتب : وفقًا للحد الأدنى للأجور المعتمد من المجلس القومي للأجور

: وفقًا للحد الأدنى للأجور المعتمد من المجلس القومي للأجور الإقامة : متاحة للمغتربين

: متاحة للمغتربين الوجبة : توفير وجبة غذاء

: توفير وجبة غذاء التأمين : تأمين اجتماعي وصحي

: تأمين اجتماعي وصحي المواصلات: توفر وسائل نقل إلى محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، والسويس

كيفية التقديم

للتواصل والاستفسار : يمكن الاتصال على رقم الهاتف 01228539800

: يمكن الاتصال على رقم الهاتف 01228539800 لتقديم الطلبات: زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل في العنوان التالي: 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، وزارة العمل

خلفية الزيارة

بدأ محمد جبران، وزير العمل، جولته يوم الإثنين الماضي في مدينة العاشر من رمضان بلقاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية. كما تفقد الوزير سير العملية الإنتاجية داخل شركتي "الأهرام لنُظم الأمان" و"الأمراء لإنتاج السيراميك"، داعيًا العمال إلى زيادة الإنتاجية، ورؤساء مجالس الإدارات إلى التعاون لتحسين بيئة العمل وضمان تدريب العمالة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة عمل لائقة ومنتجة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، التي تضم أكثر من 6000 مصنع وشركة يعمل بها نحو 400 ألف عامل.