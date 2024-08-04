مراسلة قناة dmc لـ"صباح العلمين": نحرص خلال تغطيتنا على نقل روح مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قالت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة دي ام سي من النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة، إن تغطية مهرجان العلمين لا تقتصر على الفعاليات والأجواء فقط، ولكن هناك حرص على نقل روح مهرجان العلمين، متابعة: "نركز على الروح والجمال في العلمين بجانب حالة التناغم على أرض الواقع بين كل المواطنين سواء في الممشي السياحي".

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج "صباح العلمين" الذي يقدمه الإعلاميان إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل على قنوات المتحدة: "نحن أمام نسخة مختلفة لمهرجان العلمين من خلال الرصد على أرض الواقع والمدينة ليست لفئة معينة ولكل الفئات ومهرجان العلمين يشهد إقبالا من كل أطياف الشعب المصري بجانب السياحة الأجنبية.. وهناك فعاليات مستمرة ومختلفة من مهرجان العلمين".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.