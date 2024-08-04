معلومات الوزراء يستعرض مشروعى النهر الأخضر وحى المال بالعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات وفيديوهات من داخل مشروع النهر الأخضر الذي يتكون من مساحة ضخمة في قلب العاصمة الإدارية ويضم العديد من المشروعات، كما تضمنت لقاءات عن البرج الأيقوني بحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا، ويتكون من 78 دور، وإجمالي مساحته 650 ألف متر مربع، وذلك لرصد آخر التطورات في المشروعين ولتوثيق عظمة بناة مصر في تشييد ناطحات سحاب فريدة.

تضمنت الفيديوهات جولة داخل النهر الأخضر الذي يعد رئة ومتنفسًا للعاصمة الإدارية؛ ليبرز أهمية وأشكال الحدائق والبحيرات المصمَّمة على أحدث الطرازات العالمية. واشتملت أيضًا على رحلة مثيرة إلى البرج الأيقوني بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، والذي يعد أعلى برج في افريقيا.

واشتملت الفيديوهات لقاءات مع استشاريين ومهندسين بالمشروعين، فأوضحوا أن مشروع النهر الأخضر ليس مجرد حديقة، بل يضم جوانب مختلفة مثل الجانب الترفيهي حيث تستطيع مشاهدة العديد من الحدائق والنباتات النادرة والمسطحات المائية ويوجد ملاعب مختلفة، وأيضًا يتوفر الجانب التعليمي حيث يوجد مبنى تعليمي للأطفال، ويتوفر اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوجد ساحة مناسبات تطل على البرج الأيقوني ؛ وتستطيع من خلال البرج الأيقوني أن تشاهد العاصمة الإدارية بأكملها فهو يتكون من 78 دور، بينها 40 دور مكاتب إدارية و 7 أدوار شقق فندقية، وستضم الأدوار المتبقية فندق رافل.

وأبرزت الفيديوهات وجود حدائق في النهر الأخضر تحتوي على نباتات نادرة يمكنها جذب الفراشات، إلى جانب حدائق أخرى يمكنها جذب الطيور النادرة؛ ما يجعل النهر الأخضر موقعًا مثاليًّا لمحبي الطبيعة والاسترخاء؛ بينما يعد البرج صديق للبيئة حيث يتم إعادة تدوير جميع المخلفات الناتجة عنه، كما يوجد محطة تحلية المياه، ويتوفر به عدة خدمات من ضمنها حمامات سباحة، ومنطقة تسويقية وهي تعد أكبر منطقة تسويقية في مصر.

وكشفت الفيديوهات عن فكرة الكباري الخضراء المقرر أن يتم إنشاءها في المستقبل في مشروع النهر الأخضر لتربط بين الحدائق والمناطق في المشروع، كما يهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة من خلال توفير العديد من المساحات الخضراء وتواجد العديد من الخدمات؛ كما أوضحت تصميم المنطقة المحيطة بالبرج الأيقوني، حيث يوجد فندقين على شكل هلالين ويتوسطهم مفتاح الحياة ليظهر من خلالهم البرج الأيقوني؛ وتم بناءه بشراكة مصرية صينية وهيتوفر فيه مقرات لأهم المكاتب والأماكن الإدارية في وسط العاصمة.

ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية يعد أكبر تجمع لحدائق مركزية في مصر والعالم، ويمثل محورًا رئيسًا للتنمية في العاصمة الإدارية، كما يهدف لإقامة أكبر منطقة خضراء مفتوحة تشمل كثيرًا من الخدمات؛ بينما رصد سبب تسمية البرج الأيقوني بهذا الاسم حيث أنه يعد أيقونة في البناء والمعمار في العصر الحديث في مصر ولأول مره يتم العمل على مشروع لمبنى بهذا الارتفاع، بالإضافة إلى أنه مصمم ضد الزلازل.