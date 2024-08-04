«إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين الجديدة استطاع العودة لمسرح الصيف.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قالت الإعلامية هدير أبو زيد موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ الأسبوع الخامس من مهرجان العالم علمين قوي جدا وفيه فعاليات كثيرة.
وأضافت "أبو زيد"، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز": "المسرح سيكون له حضور قوي في هذا الأسبوع، مثل مسرحية السندباد التي ستعرض على مدار 3 ليالٍ متواصلة تبدأ في الثامن من أغسطس الجاري، وهي من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإخراج أحمد الجندي".
وتابعت الإعلامية: "مهرجان العلمين استطاع أن يعيد مسرح الصيف بقوة الذي تحبه الأسر المصرية والعربية، كما انتهت مسرحية الشهرة بحضور عدد كبير من النجوم، إذ تناولت قضية حلم الشباب بالشهرة والتفرقة بين الموهوب والموهوم والعمل على تحقيق الحلم بشكل متواصل، وكان لهذه المسرحية أصداء رائعة على أرض الواقع كما تناولتها الصحافة المصرية والصحافة العربية".
ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.