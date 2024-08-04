نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 4 أغسطس 2024: درجات الحرارة وفرص الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الأحد 4 أغسطس 2024، مقدمة تفاصيل دقيقة حول درجات الحرارة والتقلبات الجوية المحتملة.

حالة الطقس اليوم

يستمر اليوم الأحد الطقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على معظم الأنحاء، مع ميل الطقس للحرارة والرطوبة ليلًا.

كما ستنشط الرياح بشكل معتدل أحيانًا على بعض المناطق، مما قد يوفر بعض التخفيف من حرارة الطقس.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك شبورة مائية خفيفة صباح اليوم، والتي قد تؤثر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط الأمطار

اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 7 أغسطس، هناك فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

قد تصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق محددة مثل حلايب وشلاتين، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، وقنا.

يتوقع أيضًا نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق خلال هذه الفترة.

ومن الخميس 8 أغسطس والجمعة 9 أغسطس، من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية على مناطق أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة.

36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة.

33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة. جنوب سيناء: 38 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة.

38 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة. شمال الصعيد: 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة.

39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة. جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة.

تُشير هذه التوقعات إلى استمرار الطقس الحار على معظم أنحاء البلاد، مع احتمال بعض التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار والرياح. يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الطقس الحار والأمطار المحتملة.