النائب أحمد سمير يطالب باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي.. ويوجه نصائح لطلاب الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 03:32 مساءً - طالب النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باستحداث وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى ان الذكاء الاصطناعي سيشمل 80% من كافة الوظائف بما فيها الصيدلة والطب والزراعة والصناعة، حتى التحكيم في المباريات الرياضية المختلفة وغيرهم من المجالات، ولذا لا بد من جهة وهيئة ووزارة مختصة للذكاء الاصطناعي.

ووجه أحمد سمير، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "DMC"، نصائحه لخريجي الثانوية العامة، قبل ظهور النتيجة، مشيرًا إلى أن المرحلة الجامعية هي مرحلة تأهيلية لسوق العمل الحقيقي، ويجب أن لا يتوقف الطالب عند كلية أو تخصص بعينه، والاتجاه للتخصص المرغوب فيه، والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل.