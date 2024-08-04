وزير الشباب والرياضة يُهنئ منتخب اليد بالتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد الفوز علي منتخب الأرجنتين بنتيجة 34-27، في ختام مبارياته بالمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية والتي تضم كل من: «الدنمارك، فرنسا، الأرجنتين، المجر، النرويج» والتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الانتصار هو خطوة قوية نحو تحقيق إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعطي دفعة معنوية كبيرة لباقي الرياضيين المصريين، ويؤكد أن لدينا العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، لافتاً أن هذا الانتصار هو رسالة للعالم أجمع بأن الرياضة المصرية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات، مؤكداً أن المنتخب المصري يستحق الميدالية الأولمبية.

وتابع صبحي: «أشكر جميع الجماهير المصرية على دعمهم ومساندتهم لمنتخبنا الوطني، وأدعوهم إلى مواصلة تشجيع اللاعبين في المباريات القادمة، مشيراً إلى إن هذا الدعم هو وقودنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات».