ميكالي: سنواصل القتال من أجل مصر.. وحلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أكد روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أنه سعيد بوصول المنتخب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاماً.

وأضاف ميكالى، فى تصريحات للمركز الإعلامى لاتحاد الكرة، قبل مواجهة فرنسا فى نصف النهائى غداً، "سنواصل القتال من أجل مصر، وهدفنا إسعاد الشعب المصرى الذى يدعمنا دائماً ويستحق أن نقاتل من أجله".

وشدد ميكالى، "حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكناً، وسنفعل كل شيء من أجل تحقيقه".

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الفرنسي غدا، الاثنين، فى نصف النهائي لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد بالفوز على باراجواي بفضل ركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، بينما تأهلت فرنسا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة (1-0).

وواصل البرازيلي ميكالى ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، أرقامه المميزة مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التى قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة 3 مرات فقط.

وخاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 13 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".