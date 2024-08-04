نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة يحدد أسعار الزي المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه يتم التعاقد مع مصانع الزي المدرسي بشرط وجود الفاتورة الإلكترونية، وكذلك ألا يتعدى سعر الزي الأسعار الاسترشادية الخاصة بالزي المدرسية للمراحل الدراسية(رياض الأطفال - الابتدائي - الإعدادي- الثانوي).

وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور والحد من النفقات فى ظل الظروف الراهنة، والضوابط المنظمة للزي المدرسى للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الدراسي 2025/2024م.

وأضافت مديرية تعليم الحيزة، أنه يتم تنفيذ مشروع البادج المدرسي في دراسة جدوى منفصلة على أن يكون سعر الشراء 7جنيهات، و3 جنيهات، أرباح وسعر البيع للطالب 10 جنيهات، بينما زي رياض الأطفال تيشرت بكم 100ج وبنطلون 150.

بينما سعر الزي المدرسي للصف الأول الابتدائي:

تيشرت بكم 100ج، وبنطلون 150ج.

وكذلك الصف الأول الإعدادي:

تيشرت بكم 130ج، وبنطلون 175ج.

بينما الزي للصف الأول الثانوي:

تيشرت بكم 150ج، وبنطلون 175ج.

بينما أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، توجيهاته بضرورة التزام جميع الإدارات بالضوابط والتعليمات الخاصة بالزى المدرسى علما بأنه لن يعتد بدراسة الجدوى إلا بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية.