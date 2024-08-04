وزير الخارجية : كل الدولة مسخرة لخدمة أبناء الجالية المصرية بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 07:40 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن كل الدولة مسخرة لخدمة أبناء الجالية المصرية بالخارج، مشيرا الى أن رعاية ابناء مصر بالخارج مستمرة كما سيتم زيادة التيسيرات لهم.

وقال عبد العاطي، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد عقب إفتتاح مؤتمر المصريين بالخارج فى نسخته الخامسة والتى تعقد بعنوان " من أم الدنيا..إلى كل الدنيا" ان المؤتمر يعقد فى توقيت هام للغاية لاسيما مع الطفرة التنموية التى تشهدها مصر والحاجة الى مساهمة ابناء الجالية المصرية فى دعم عملية الاستثمار.

ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة إلى وزارة الخارجية



وفيما يخص ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة إلى وزارة الخارجية، قال عبد العاطى ان الدور الرئيسى المنوط بوزارة الخارجية هو رعاية المصريين بالخارج، وبذلك عادت الامور إلى طبيعتها وأصولها، لافتا الى ان هناك تعليمات للسفارات فى الخارج والإدارات المعنية بالوزارة وخاصة القطاع القنصلي للتيسير على المصريين بالخارج.



وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى وجود أفكار ومقترحات كثيرة للعمل على تيسير العمل القنصلى ورعاية المصريين بالخارج وعلى رأسها الرقمنة وتكثيف المهام القنصلية حيث تم توجيه تعليمات للقنصليات المصرية فى الخارج للتوجه الى مراكز تجمع المواطنين المصريين وهو ما بدأنا نشاهده فى الولايات المتحدة والخليج والمملكة العربية السعودية.



وأوضح أن الخدمات القنصلية ستكون أكثر سهولة وأقصر مدة وخاصة ان التعليمات ستصدر مباشرة من وزارة الخارجية والهجرة الى السفارات دون وجود أى طرف وسيط.



وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه يتم التعامل مع كل طلبات الإخوة والأخوات من أبناء مصر بالخارج بكل جدية وانه يتفاعل مباشرة مع أبناء الجاليات حيث يحرص الوزير فى كل زيارة له بالخارج على أن يلتقى برموز الجالية المصرية للتعرف على طلباتهم ونقلها الى الجهات المعنية والعمل على الاسراع فى تقديم الخدمات القنصلية.

وأشار الوزير الى انه خلال اللقاء الذى عقده قبل أيام مع رموز الجالية المصرية بالدوحة إستمع إلى طلباتهم المتعلقة بالتعليم والتوسع فى المدارس وتصاريح العمل وجميع الطلبات تم نقلها الى الاشقاء فى قطر على اعلى مستوى.



ووجه الدكتور بدر عبد العاطي نداء إلى جميع ابناء الجالية المصرية بالخارج للتواصل مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج لتسجيل بياناتهم لضمان دقتها وللتعرف على طلباتهم وبالتالى تكثيف المهمات القنصلية.