المنتج محمد سعدى يحضر عزاء منتجى شركة سينرجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 08:42 مساءً - حرص المنتج محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حضور عزاء منتجى شركة سينرجى الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى، مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ووصل إلى المسجد للمشاركة فى العزاء كل من: النجم كريم عبد العزيز والنجم مصطفى شعبان ووقف الثنائي في سرداق عزاء الرجال لتلقى العزاء مع أحمد العوضى وعصام السقا وآخرين، وحضرت كذلك النجمة ياسمين عبد العزيز ووقفت في سرادق السيدات للمشاركة فى تلقى العزاء.

كما حضر من الفنانين: إسلام جمال، ليلى عز العرب، أحمد عبد الله، إيهاب فهمى، يسرا وجيه، المخرج بيتر ميمى، السيناريست عبد الرحيم كمال وعدد من المنتجين الفنيين ومديرين الإنتاج منهم المنتج الفنى مصطفى الغزولى، المنتج عمرو كمال.

وتعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة يوم الخميس الماضي، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال الذين تربطهم صلة قرابة، بمسقط رأسهم لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما الذين لازموا الجثامين من المستشفى وكذلك الذين سافروا إلى القرية لانتظار وصول الجثامين.

فيما شٌيعت جنازة المنتج الفني تامر فتحى أول أمس، بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما، حيث توفى تامر فتحى بعد ساعات من نقله إلى المستشفى وقيام الأطباء بمحاولات لاسعافه من الإصابات البالغة التى أصيب بها فى الحادث، فارق الحياة ليلحق بأصدقائه الثلاثة.

وأدى أكثر من نجم عمرة للمنتجين الراحلين وذلك على هامش تواجدهم فى السعودية، وعلى رأسهم النجمة مي عز الدين التي أدت العمرة للمنتج حسام شوقي وكتبت على انستجرام: "اللهم لبيك عمرة عن حسام شوقى يارب الرحمة له وليهم كلهم يارب"، أما الفنان محمد أنور فقد أدى عمرة للمنتج الفنى تامر فتحى وكتب على إنستجرام: "لبيك اللهم عمرة عن تامر فتحى ربنا يرحمه ويرحمهم جميعًا يارب".