الارشيف / أخبار مصرية

وزيرة التضامن تصل منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تصل منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قبل قليل إلى منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بالساحل الشمالي، حيث كان في استقبالها السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الأسر المنتجة وفناني المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية، كما ستكون هناك مشاركة لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهلال الأحمر المصري، وصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة المختلفة ومشروع تنمية الأسرة المصرية.

ويهدف المعرض توفير المنتجات الحرفية والتراثية لرواد مهرجان العلمين الجديدة ويتيح فرصا تسويقية للأسر المنتجة وفناني الحرف التراثية.

1000122989
1000122989
1000122992
1000122992
1000122996
1000122996
1000123000
1000123000
1000123004
1000123004
1000123008
1000123008
1000123012
1000123012
1000123014
1000123014
1000123018
1000123018
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا